(tekst: persbericht van MyCom)

Tweedehands spullen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van kleding en fietsen tot auto’s en meubels, het is de normaalste zaak van de wereld. Ook de tweedehands consumentenelektronica beginnen nu eindelijk uit de taboe-zone te raken. De nieuwste laptop of smartphone hoeft niet meer helemaal nieuw te zijn als daar een gunstig prijskaartje aan hangt. En MyCom neemt hier als computer en telecom specialist met het ‘zo goed als nieuw’-concept het voortouw in.

“We krijgen regelmatig mensen in onze winkels die vragen of we niet een tweedehands op voorraad hebben liggen.” Aldus algemeen directeur Marco Heestermans. “En dat is logisch, want waarom zou je per se een nieuwe iPhone of notebook moeten kopen als een tweedehands net zo goed is?”

‘Zo goed als nieuw’ biedt de zekerheid van een nieuw product en is kwalitatief gelijkwaardig aan een nieuw exemplaar maar dan goedkoper. Deze kwaliteit wordt gewaarborgd doordat elk product volledig technisch is gecontroleerd, schoongemaakt (van binnen en van buiten) en waar nodig vernieuwd. MyCom kan daardoor tot 3 jaar garantie bieden. Oftewel de kwaliteit en zekerheid van nieuw voor de prijs van tweedehands.

Dankzij de samenwerking met de Infotheek Group beschikt MyCom over een ruime en gevarieerde voorraad tweedehands consumentenelektronica waardoor het ook voor de minder riante inkomens mogelijk wordt om bij de tijd te blijven.

Het aanbod bestaat uit een breed scala A-merk computers, laptops, smartphones en randapparatuur. Het merendeel van de hardware is afkomstig uit het bedrijfsleven waar de Infotheek Group aan levert. Met meer dan 6.000 zakelijke klanten komen er wekelijks hele partijen terug op de markt, waar een brede groep consumenten vervolgens weer van kan profiteren. MyCom onderscheidt zich door niet alleen Apple producten aan te bieden, door een breder aanbod van productgroepen gooit MyCom de markt voor tweedehands consumentenelektronica volledig open.

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de consumenten kiest voor een nieuw product vanwege de zekerheden en de status van ‘nieuw’. Er is ook een opgaande trend te zien waar het bezitten van de nieuwste gadgets als statussymbool minder belangrijk aan het worden is.