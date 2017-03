(tekst: De Grouster)

GROU – Norma Serveert aan de Gedempte Haven krijgt een nieuwe eigenaar. Norma de Jong heeft haar grilled tapas restaurant verkocht aan Herman Wolfsohn. “Hij is geboren in Uruguay maar de liefde bracht hem 30 jaar geleden naar Nederland. Herman is nu gescheiden. In de nazomer van 2016 vroeg ik wat zijn droom is. Zijn antwoord, een restaurant zoals dat van jou.

Nu ruim een half jaar later, vroeger dan ik eerst gedacht had, is het tijd om zijn droom uit te laten komen. Het bedrijf staat in stevige schoenen en hij ook. Herman liep een half jaar mee als kok.

