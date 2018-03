(tekst: Rijkswaterstaat)

Noordbrug Afsluitdijk bij Kornwerderzand weer in gebruik

Storing door temperatuurverschillen

Rijkswaterstaat draait vanavond de Noordburg bij Kornwerderzand weer. Sinds afgelopen dinsdag is deze brug niet gedraaid vanwege een storing. Verkeer is tot vanavond over de Zuidbrug geleid. Nu zijn beide bruggen weer in gebruik.

De storing aan de Noordbrug is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door het temperatuurverschil boven en onder de brug. Door dat temperatuurverschil trekt de brug (enigszins) krom en is de sluiting niet perfect, met storing als gevolg. Door het verkeer over de Zuidbrug te laten rijden is de hinder voor het wegverkeer beperkt. De hinder voor de scheepvaart was minimaal, omdat de andere brug gewoon bediend kon worden.

Vanaf zaterdag zal de aannemer de bovenkant van de brug gaan koelen. Dinsdag 13 maart sluit Rijkswaterstaat de Noordbrug van 7.30 tot 19.30 uur, zodat de aannemer de tandwielen kan smeren met vet, dit moet voorkomen dat een dergelijke storing zich opnieuw voordoet.

Rijkswaterstaat doet er alles aan om storingen aan de bruggen te voorkomen. De verwachting is dat door het koelen en gangbaar maken van de brug nieuwe problemen voorkomen worden.

In april zijn onderhoudswerkzaamheden gepland, waarbij onder andere een permanent koelsysteem zal worden geïnstalleerd.