(tekst: Meteogroup)

Nog twee verraderlijke nachten en daarna lente – Weernieuws 30 januari 2017

De kou is uit de lucht. Vandaag wordt het 4 tot 9 graden met vrij veel bewolking. Komende nacht en in de nacht naar woensdag blijft het bewolkt en blijft het kwik op de meeste plaatsen boven het vriespunt. Na de lange koude periode die we hebben gehad, zit er nog steeds kou in de grond.

Mocht het toch opklaren, verwacht MeteoGroup dat het kwik gemakkelijk tot rond of zelfs tot iets onder het vriespunt dalen en kan het door bevriezing lokaal verraderlijk glad worden. In de tweede helft van de week verdwijnt de kou en de gladheid. Met een zuidelijke stroming wordt zeer zachte lucht aangevoerd en gaat het kwik overdag omhoog naar 10 tot lokaal 15 graden in het zuiden van het land. Alleen op de Wadden blijft het kouder. Met temperaturen in de dubbele cijfers en een beetje zon voelt het lenteachtig aan.