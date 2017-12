(Tekst: Gemeente Leeuwarden)

Gratis kaarten zijn vanaf maandag 11 december, 12.00 uur, verkrijgbaar bij de kassa van Stadsschouwburg De Harmonie.

Nieuwjaarsreceptie

Vanwege de gemeentelijke herindeling geeft de gemeente Leeuwarden de start van het nieuwe jaar een extra feestelijk tintje. Naast de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie, op woensdag 3 januari van 18.00 tot 20.00 uur in Stadsschouwburg De Harmonie, geeft de gemeente haar inwoners een muzikaal cadeau. Vanaf 20.00 uur luidt het Nederlands Blazers Ensemble samen met burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide het bijzondere jaar in met een Nieuwjaarsconcert, dat 2 dagen ervoor gehouden is in het Amsterdams Concertgebouw

Kaarten concert

De receptie vindt plaats in de foyer van De Harmonie, het concert in de Aegonzaal. Receptie en concert zijn beide gratis. Om het Nieuwjaarsconcert bij te wonen zijn toegangskaarten nodig. De kaarten zijn vanaf maandag 11 december tot en met vrijdag 15 december uitsluitend bij De Harmonie telefonisch (058 233 0 233) of aan de kassa te reserveren voor inwoners van de (nieuwe, per 1 januari 2018) gemeente Leeuwarden. Daarna kan iedereen kaarten bestellen. Vol is vol.