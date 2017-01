De gemeente Leeuwarden organiseert ook dit jaar weer een nieuwjaarsbijeenkomst voor de stadsbewoners. Deze keer in de Harmonie waar tijdens een ‘meet and greet’ met de stadsbestuurders gesproken kan worden over 2016 en natuurlijk 2017.

Wanneer: 9 januari 2017

Van: 17:00 tot: 19:30

Waar: de Harmonie

U bent van harte welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Leeuwarden. Deze vindt plaats op maandag 9 januari 2017 vanaf 17.00 uur in Stadsschouwburg De Harmonie. De toegang is gratis.

Muziek

In de foyer kunt u met het college van burgemeester en wethouders en alle andere aanwezigen terug kijken op 2016 en vooruitblikken naar 2017. U kunt genieten van een optreden van de Friese band Twarres en de talentvolle Leeuwarder pianist Jochem le Cointre. Burgemeester Crone spreekt een nieuwjaarstoespraak uit. U bent van harte welkom!