(tekst: persbericht)

NIEUWE WEGEN: Politie-top maakt fout met diversiteitsbeleid

NIEUWE WEGEN is verbaasd over de oproep van korpschef Erik Akerboom voor meer diversiteit bij de politie. De politie zou binnen de top te eenvormig zijn en zou daardoor onvoldoende herkenbaar zijn voor de samenleving. De aansluiting met wijken die divers van samenstelling zijn, zou onder druk staan. Eerder deze maand deed commissaris Max Daniel, één van de hoogste politiefunctionarissen, een vergelijkbare oproep. Volgens hem raakt de politie haar draagvlak bij de ‘gekleurde samenleving’ kwijt als er niet een forse instroom van biculturele agenten komt.

Een zeer curieuze redenering volgens NIEUWE WEGEN. Bij de selectie van nieuwe politie medewerkers, in de top of op straat, moet het om je geschiktheid gaan en niet om je achtergrond. De redenering dat de politie wanneer zij meer mensen met een migratieachtergrond in dienst heeft haar werk beter kan doen, is absurd. Omdat een politieagent met een dergelijke achtergrond meer gezag heeft naar jongeren die in bepaalde wijken onacceptabel en/of crimineel gedrag vertonen? Iedereen heeft zich aan de wetten en regels die in Nederland gelden te houden, ongeacht je achtergrond. Het je hieraan onttrekken heeft niets te maken met de diversiteit van het politieapparaat, maar simpelweg met normbesef. Mensen moeten zich aan de wet houden. Na de reorganisatie van de politie waardoor veel wijkbureaus verdwenen, gaat de politie-top met de oproep tot meer diversiteit opnieuw de fout in.