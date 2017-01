(tekst: provincie Friesland)

Nieuwe website voor de inwoners van Fryslân

Op www.fryslan.frl vindt u de nieuwe website van de provincie Fryslân. Een website die gebaseerd is op het toptakenprincipe. Dat wat de bezoekers het meest zochten, heeft nu een prominente plek op de website. Het bedrijf SIMgroep heeft de website gemaakt. De gegevens van de oude website zijn via een archief te raadplegen.

Toptaken

Een analyse van de duizenden pagina’s op onze oude website leert dat slechts een beperkt deel wordt bezocht. 6% van de pagina’s zorgt namelijk voor 85% van het internetverkeer op de website. Om de vindbaarheid van informatie die burgers wel veel zoeken gemakkelijker te maken, is de nieuwe website volgens het toptakenprincipe ingericht. Die informatie is via een knop op de homepage direct op te roepen. Andere informatie staat logischer en is gemakkelijker te bereiken. Met de nieuwe toptakenwebsite voldoet de provincie Fryslân ook aan de eisen die de Rijksoverheid verbindt aan overheidscommunicatie, bijvoorbeeld op gebied van toegankelijkheid en de webrichtlijnen.

Overgang

Het kan zijn dat u informatie niet direct terugvindt op de nieuwe website. Alleen de meest bezochte pagina’s zijn immers overgenomen op de nieuwe website. In de komende weken komt aanvullende informatie beschikbaar waar nodig. Suggesties kunt u kwijt door een mail te sturen naar website@fryslan.frl. Door de zoekfunctie te gebruiken toont de website zowel resultaten uit de nieuwe als de oude website. Zo blijft alle informatie toegankelijk.

Bezoekers steeds vaker op mobiele telefoon

Het afgelopen jaar kwamen ruim 500.000 bezoekers op www.fryslan.frl . Bijna 60% daarvan is een inwoner van de provincie Fryslân. We zagen vooral een stijging in het gebruik van smartphones en tablets op de website. De nieuwe website past zich daarom automatisch in formaat aan ongeacht welk apparaat u gebruikt.