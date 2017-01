Winter in Leeuwarden. Dit valt te lezen op de nieuwe uitwebsite van enkele Leeuwarder organisaties. De nieuwe site Mooi Leeuwarden is nu in de lucht. Tijdens de ondernemersbijeenkomst Toon van de Stad werd kritiek geuit op de titel. Onvindbaar voor buitenlanders, werd gezegd.

Ontdek Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, start- en finishplaats van de Friese Elfstedentocht, Oranje- Nassaustad, de Stad van Alma-Tadema en Culturele Hoofdstad van Europa 2018 tijdens de winter!

Lees hier verder