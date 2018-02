(Tekst: Persbericht)

Leeuwarden heeft sinds kort een USE-IT kaart! Op deze kaart staat alles wat je als toerist of nieuwe student te weten wilt komen over een stad. In heel Europa zijn er ongeveer 40 andere steden met een USE-IT Kaart.

Dankzij student Dieuwertje Slijkerman is Leeuwarden nu ook opgenomen in dit Europese netwerk. De plattegrond wordt op 10 februari gepresenteerd in DR. Watson en wordt gratis verspreid!

USE-IT kaarten zijn no-nonsense, niet commercieel, gemaakt door lokale jongeren en bovendien gratis op te halen. Niemand betaalt om op deze kaart te komen, het zijn echt plekken aangewezen door locals als een toffe/rare/fijne plek om heen te gaan. Daarnaast word je op een luchtige manier meegenomen door de geschiedenis van de stad en het doen en laten van de locals.

De Leeuwarder student voedingsmiddelentechnologie Dieuwertje Slijkerman kwam een aantal jaar geleden op een reis door Europa in aanraking met de USE-IT Kaart. “Met de kaart in mijn hand heb ik de meeste toeristen plekken ontweken en ben ik op plekken terecht gekomen waar sommige locals niet eens van af wisten. Na een tijdje in Leeuwarden te hebben gewoond dacht ik: Waarom is hier nog geen kaart van?”

Ruim anderhalf jaar geleden is Dieuwertje begonnen met het maken van deze kaart. ‘Ik dacht toen laten we voor de zomer een kaart maken’ Uiteindelijk duurde het dus 1,5 jaar voordat de kaart er kwam.

Ondertussen werden de ideeën verder uitgewerkt, werden er geldschieters gevonden en werd er een team samengesteld. Marjolein Pas (bloemkolie) verzorgde illustraties voor de kaart, Henk Leutscher (A Guide to Leeuwarden) hielp mee met het schrijven van teksten en Rixt van der Linde en Job Oosterhof hebben dit allemaal in een mooi design gestopt.

USE-IT Leeuwarden is nu op verschillende plekken gratis op te halen in de stad. Daarnaast is er ook nog een digitale versie op de website (www.use-it.travel) en is er een gratis app. De organisatie is geheel zonder winstoogmerk en hangt dan ook helemaal af van donaties en sponsoren. Wil je het netwerk steunen? Dat kan! Ga dan naar de website om een donatie te doen.