(Tekst: MCL)

De bezoekers, patiënten en medewerkers van het Medisch Centrum Leeuwarden kunnen vanaf nu een klein voorproefje zien van de nieuwe tentoonstelling ‘In Motion’ van het Keramiekmuseum Princessehof.

Het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden heeft de beschikking over de grootste en meest gevarieerde keramiekcollectie in Nederland. Zo ook de nieuwe keramiekcollectie ‘In Motion’. De collectie bestaat uit felgekleurde, organische vormen van keramiek: heel wat anders dan de schotels, theekopjes en tegels die men gewend is bij keramiek.

Sinds de twintigste eeuw maken steeds meer keramisten zich los van deze traditionele vormen. In hun atelier experimenteren zij met vormen, technieken en materialen. De vormbaarheid van de soepele klei spreekt kunstenaars aan. Keramiek is na uitharding in de oven keihard en onveranderlijk. Die tegenstelling zie je terug in de dynamische, beweeglijke vormen van deze solide werken.

In de vitrine in het MCL is een aantal objecten van deze collectie te zien. Deze objecten zijn nog van bescheiden formaat, in de tentoonstelling in het Keramiekmuseum Princessehof zelf zijn indrukwekkende keramische installaties vol beweging te zien.

De vitrine in het MCL is een samenwerkingsproject tussen het MCL en Keramiekmuseum Princessehof. De publieke ruimte in het MCL wordt daarmee verrijkt door kwalitatief hoogstaande kunst en cultuur. Zo haalt het MCL de buitenwereld naar binnen.