(tekst: LC)

Vroeger drukte hij als krantenbezorger in Stiens de Leeuwarder Courant door de brievenbussen. Binnenkort is Sander Warmerdam hoofdredacteur van ,,it sjoernalistike hert fan Fryslân”. Hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Sander Warmerdam (45) uit Sneek windt er geen doekjes om: hij is trots dat hij het mag worden. ,,Ik bin my wolbewust fan it oansjen fan dizze funksje.”

Wat deze provincie voor hem betekent? ,,Alles. Fryslân is myn thús en dat hat it altyd west. Us mem wennet yn ‘e provinsje, myn broer sit yn Ljouwert.”

,,Dizze baan fielt as thúskomme.”

