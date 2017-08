(Tekst: Fryslân 1)

Jongetjes moeten weer de kans krijgen om stoere spelletjes te doen. Vinden de reclamemensen, die de Sire in de lucht houden. Eenmaal groot en stoer mogen ze niet meer als meneer worden aangesproken, vindt een bonte verzameling mafketels. Het worden zware tijden voor kleinzoon Thomas.

Door Wiebe Pennewaard

Hij is tweeënhalf. Een engelachtig koppie boven een tenger lijfje. Superlief en altijd blij. Met alles en iedereen. Bovenal met zijn tweelingzus Anniek. Hoewel, of misschien omdat, het tegenpolen zijn. Zij is stevig, sterk, stoer, met standaard een frons in de blonde wenkbrauwtjes. En driftig als iets niet mag of lukt. Ze klimt resoluut op de trampoline, kan met dank aan haar gewicht al een beetje springen, en klautert of duvelt er weer af. In het laatste geval schudt ze even geagiteerd het hoofd, en gaat onverstoord door met wat ze van plan was.

Lees hier verder