Het team van het Fries Museum wordt verrijkt met twee nieuwe conservatoren. Diana Spiekhout is vanaf 15 mei conservator Terpencultuur en Middeleeuwen. Per 22 mei start Eveline Holsappel als conservator Erfgoed 16de – 19de eeuw. Met de beide conservatoren versterkt het Fries Museum zijn positie op het gebied van archeologie en erfgoed.

Diana Spiekhout volgt vanaf 15 mei Nelleke IJsssennagger op als conservator Terpencultuur en Middeleeuwen van het Fries Museum. Museumdirecteur Kris Callens: ‘De archeologische collectie van het Fries Museum is daarmee weer in goede handen. In de sollicitatieprocedure bleek bovendien dat Diana bruist van de ideeën voor de tentoonstelling over Vikingen, die voor 2019 gepland staat.’ Diana Spiekhout promoveert dit jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over het middeleeuwse kastelenlandschap in Oversticht tussen 850 men 1450. Spiekhout: ‘Ik kijk er naar uit om samen met mijn nieuwe collega’s in het museum de schijnwerpers te richten op de sterke collectie archeologie en aandacht te besteden aan de unieke positie van middeleeuws Frisia binnen Europa.’

Eveline Holsappel heeft ervaring als conservator opgedaan in het National Museum of Wales in Cardiff, Museum Arnhem en Gemeentemuseum Den Haag. Callens: ‘Vanaf 22 mei is Eveline Holsappel onze conservator Erfgoed 16e – 19e eeuw. Ze wordt ingewerkt in onze belangrijke collectie mode en textiel en gaat zich daarnaast ook bezighouden met de overige collecties toegepaste kunst en materiële cultuur uit de 16de tot en met de 19de eeuw. Haar belangrijkste taak is allereerst het waarderen van de collectie in haar aandachtsgebied, als onderdeel van het ontzamelproject van het Fries Museum.’ Eveline Holsappel: ‘Ik ben erg enthousiast om in het Fries Museum als conservator aan de slag te gaan. Ik kijk er naar uit om samen met mijn nieuwe collega’s de bijzondere en zeer diverse collectie toegepaste kunst en textiel onder de aandacht te brengen.’