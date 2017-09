(Tekst: Vrij Baan!)

De nieuwe bestrating op Stationsweg Leeuwarden bestaat uit drie lagen. De eerste en onderste laag is een mix van grove kiezels en cement. Boven deze laag ligt een fijnere vorm van kiezelbeton, ook wel ‘splitbeton’ genoemd. Hierboven komen dan de 12cm dikke Klostermann stenen. Deze zijn zo zwaar dat ze per stuk verplaatst moeten worden. Hiervoor gebruiken de ervaren vakmannen steekwagentjes en zuignappen.

Nieuwe bestrating op Stationsweg Leeuwarden kan bewegen

Bij warmte zetten de tegels en het beton uit. Daarvoor hebben ze ruimte nodig, anders zouden tegels breken of omhoog komen. Om de vijf meter is er daarom een flinke groef in de laag bestrating gemaakt. De groef rijkt helemaal tot in het grove kiezelbeton. In deze onderste laag beton zijn deuvels (stalen staven) gelegd. De deuvels liggen horizontaal en houden de blokken van vijf meter bij elkaar. De groeven worden aan de bovenkant dicht gekit met een flexibel materiaal. Zo kan er geen water tussen het beton komen.

Intensief gebruik geen probleem

Je begrijpt dat dit een arbeidsintensieve manier van bestraten is. Maar kiezelbeton is ontzettend sterk. Het stationsgebied wordt door verkeer, met name zware bussen, dagelijks intensief gebruikt. Het bijzondere kiezelbeton is als fundatie dus zeer geschikt.