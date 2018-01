(Tekst: Stichting Dierenlot)

Met behulp van alle donateurs kon Stichting DierenLot in december eens echt voor kerstman spelen. Maar liefst 5 dierenambulances werden in een keer uitgereikt op het kantoor van DierenLot in Arkel.

Drie auto’s zijn vervangingen van andere auto’s. Zo is de auto van Dierenambulance Zuid Oost Friesland door een aanrijding total loss verklaard. Zij hebben wel goed diervervoer nodig, dus we hebben snel een nieuwe ambulance voor de organisatie kunnen regelen.

Dierenambulance Helmond heeft de oude DierenLot ambulance helemaal op gereden. Ruim 400.000 kilometer hebben ze op de teller staan en het is de hoogste tijd voor een nieuwe betrouwbare auto.

Egelopvang Roosendaal levert hun huidige bestelauto in en neemt een 2e hands Transportambulance mee terug naar Roosendaal. Hierdoor zijn zij beter toe gericht om de dieren te vervoeren.

Nieuwe beneficianten die een auto in ontvangst mogen nemen zijn stichting Scheldekat en stichting Superkatten. Stichting Scheldekat rijdt veel kilometers door bijna heel Zeeland om katten te vangen, naar de dierenarts te brengen, te herplaatsen of als dat niet meer lukt omdat de katten teveel verwilderd zijn, gevoerd op locatie. Al jaren doet de Stichting dit met eigen vervoer. Dat betekent dat er soms wel 3 personenauto’s moeten rijden om alle katten die gevangen zijn mee te nemen. Kwalitatief diervervoer is voor deze organisatie dan ook echt noodzakelijk, vandaar dat zij een volledig ingerichte nieuwe dieren transportambulance in ontvangst mochten nemen.

Stichting Superkatten rijdt ook veel heen en weer naar dierenarts, opvang en vanglocaties van de katten. Ook zij doen dat al jaren met eigen vervoer, maar vanaf vandaag met een nieuwe 2e hands dierenambulance die nog heel goed een ronde mee kan!

DierenLot heeft nu zo’n 140 dierenambulances in bruikleen gegeven aan dierenhulporganisaties in heel Nederland.