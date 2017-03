De Noorderbrug, centrum voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een chronische aandoening, Huntington en doven met een complexe problematiek, wil nieuwbouw plegen aan de Sixmastraat in Leeuwarden. Op het terrein van de voormalige laboratoriumschool wil De Noorderbrug een 21 meter hoge woontoren bouwen. Hierin worden de wooncentra De Kaap, Het Noordvliet en De Kazerne ondergebracht. Ook het dagbehandelcentrum De Cande verhuist naar de Sixmastraat.

In de nieuwe zes etages hoge woontoren is plaats voor tweeënzeventig mensen. Bij De Noorderbrug werken ongeveer honderdvijftig medewerkers.

Manager Marco van Tongeren stipte tijden de presentatie tijdens het FNP-praathuis de problematiek van het wmo-vervoer aan. De oplopende kosten voor dit vervoer staan mede aan de basis van de clustering van de wooncentra. Volgens Van Tongeren is de vervoersproblematiek een onderschat onderwerp. ‘Het dreigt een heel ingewikkeld vehikel te worden.’ Zijn eigen instelling past jaarlijks fors bij op een totaal van 800.000 euro. Hij maakte zich in dit verband zorgen over deelname aan de dagbehandeling. ‘Wij gaan niet zo snel op het Malieveld staan. Een ziekenhuis is sexyer.’