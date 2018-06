(tekst: persbericht)

Nieuw vaarwater geopend bij Grou

Grou – Sinds zaterdag 2 juni heeft Grou er officieel een nieuw stuk water bij, namelijk het Suderburds Wiid. Om precies te zijn 25 hectare land wat nu water is geworden tussen de Pikmar en de Sitebuorster Ie. Ruimte om te genieten van de watersport, maar ook van de natuur welke gecreëerd is op het eiland wat door de afgraving is ontstaan.

Een flyboard overhandigde, na een aantal spectaculaire acts, een wimpel met hierop de naam Suderburds Wiid aan een supper. De supper overhandigde deze aan de commissaris van de koning Brok op het statenjacht. Die op zijn beurt de wimpel aan de Grouster watersportverenigingen, KWZ Oostergoo, KWV Frisia, WV De Meeuwen, GWS en Grouster Skûtsjecommissie overhandigde. Waarna er een schot klonk vanaf het statenjacht. Het startsein voor een armada van een honderdtal boten, suppers, Optimisten, Hansa’s, Valken, Schouwen, Boeiers, Tjotters, motor- en plezierjachten om door de Suderburds Wiid te varen en daarmee het officieel te openen.

De verwachting is dat het nieuwe water veel watersporter en recreanten naar Grou zal trekken. Waaronder ook veel wedstrijdzeilers die door het nieuwe water een prachtige wedstijdbaan kunnen zeilen. Tijdens de Pinksterwedstrijden bleek al dat de wedstrijdzeilers zeer tevreden zijn over de Suderburds Wiid.