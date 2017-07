NIEUW PROJECT VAN AED LEVWERD: ‘STADSORGANIST’

In oktober wordt in Leeuwarden een stadsorganist benoemd. Dit is bijzonder want hiermee wordt een eeuwenoude traditie in ere hersteld. In heel Nederland zijn er nog maar een tiental stadsorganisten te vinden.

Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis worden er activiteiten georganiseerd en verschijnt er een jeugdboek.

Dit boek is geschreven door een van de beste jeugdboekenschrijvers van Nederland: Harm de Jonge. En geïllustreerd door de bekende illustrator Fiel van der Veen.

Jakob en Rebecca Balck zijn kinderen van stadstimmerman en bouwer van de orgelkast van het Müller orgel in de Grote of Jacobijner Kerk, Claes Bockes Balck. Zij spelen een rol in het boek.