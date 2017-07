(tekst: ingezonden)

Onder de naam Pitch staat het Crystalic Business Park op 21 september één dag lang in het teken van de voordelen van lokaal zakendoen. Pitch biedt ondernemers in en rond Leeuwarden de gelegenheid deel te nemen. Het doel van het evenement is een laagdrempelig contactmoment voor ondernemers te organiseren. Tot nu toe hebben zich al meer dan 30 deelnemers ingeschreven!

Pitch zorgt voor een zogenaamd ‘level playingfield’. Voor iedere deelnemer is evenveel standruimte beschikbaar. Het event is geopend van 10.00 – 14.00 uur. De opzet draagt ertoe bij dat zowel bezoekers als deelnemers in korte tijd zoveel mogelijk contacten kunnen leggen. Na Pitch is een vervolgafspraak gemakkelijker gemaakt. In combinatie met deelname is er de mogelijkheid een korte bedrijfs-, productpresentatie en/of workshop te geven in één van de beschikbare presentatieruimtes van Crystalic. Dit nieuwe lokale contactevent past aldus mede-initiatiefnemer Jan Hiemstra in de trend van: ‘Think global, act local’. Denk groot maar benut lokale kennis en capaciteit.

Het initiatief is een pilot. Voor de eerste editie in 2017 is een format bedacht. Voor een eventuele volgende editie is feedback van deelnemers en bezoekers essentieel. Achter Pitch zit geen verdienmodel. De toegang voor bezoekers is gratis. Deelnemers betalen een klein bedrag voor deelname. Hiermee wordt de organisatie en de promotie van Pitch bekostigd. Sponsoren zijn Crystalic Business Park en Localink, bureau voor lokale marketing.

Waar en wanneer

Crystalic Business Park

François HaverSchmidtwei 2

8914 BC Leeuwarden

Donderdag 21 september 2017

Van 10.00 – 14.00 uur

Opbouwen is mogelijk op woensdag 20 september tussen 18.00 en 21.00 uur.

Deelnemen

Het aantal standplaatsen is beperkt. Ga daarvoor naar www.pitch2017.nl en vul direct hety deelnameformulier in. Voor iedere ondernemer is 5 m2 beschikbaar.

Bezoeken

Toegang is gratis. Aanmelden kan via www.pitch2017.nl.