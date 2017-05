(tekst: college b en w)

In de binnenstad van Leeuwarden is het kunstlichtbeeld niet consistent meer. Het college heeft daarom een nieuw lichtplan voor de binnenstad vastgesteld.

Het lichtplan gaat in de aangegeven routes richting de binnenstad zorgen voor:

– consistent avondbeeld waar de diverse lichtbronnen met elkaar in evenwicht zijn

– een versterking van de ‘identiteit’ van de straat in de avond- en nachtperiode

– een versterking van de (loop)route in de avond- en nachtperiode

– het benadrukken van de structuren en gelaagdheden die de stad kent.

In oktober wordt het lichtplan uitgevoerd.