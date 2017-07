(Tekst: Vrij Baan!)

Vandaag, maandag 17 juli begint aannemer K_Dekker bouw & infra met de herinrichting van het fietspad aan de zuidzijde van de Stationsweg. Voor fietsers geldt een omleiding via de Willemskade. De fietsenstalling blijft via een tijdelijk fietspad bereikbaar.

Tijdelijk fietspad

De bouwketen die voor het UWV gebouw stonden, werden afgelopen week al verplaatst naar de achterzijde van het gebouw. Aannemer K_Dekker bouw & infra maakte afspraken met de eigenaar van het braakliggende terrein naast het gebouw. Daar werd een tijdelijk fiets- en voetpad aangelegd. Zo blijft de bewaakte fietsenstalling bereikbaar vanaf het Zuiderplein.

Nieuw fietspad en Stationsweg

De komende weken werkt aannemer K_Dekker aan het nieuwe fietspad aan de zuidzijde van de Stationsweg. Deze is waarschijnlijk einde van de zomer klaar. Ook is de aannemer begonnen met de voorbereidingen voor het vernieuwen van de Stationsweg. Er komt een tijdelijke weg over het dak van de uitbreiding fietsenstalling. Zo kan het autoverkeer straks doorrijden en blijven afsluitingen beperkt. Daarover leest u binnenkort meer in de nieuwsbrief.