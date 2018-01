Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden dat morgenmiddag wordt gepresenteerd en wordt gevormd door PvdA, PAL/GroenLinks, CDA en D66 grijpt hard in in het domein welzijn. Het budget van welzijnsorganisatie Amaryllis wordt gehalveerd en wordt teruggebracht van 10 miljoen euro naar 5 miljoen euro per jaar. Het gevolg is dat tientallen werknemers zullen worden ontslagen.

Het college bestaat uit Sjoerd Feitsma en Henk Deinum (PvdA), Herwil van Gelder (PAL/GroenLinks), Friso Douwstra (CDA) en Hilde Tjeerdema (D66).

Herwil van Gelder is een nieuw gezicht in het college. Hij wordt wethouder voor PAL/GroenLinks als opvolger van Jan Atze Nicolai. Van Gelder is momenteel wethouder in de Groningse gemeente De Marne. Ook Hilde Tjeerdema, voorheen fractievoorzitter van D66, is nieuw in het college. Andries Ekhart (PvdA) keert niet terug in het Leeuwarder bestuur.

De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Sjoerd Feitsma: financiën, cultuur, Culturele Hoofdstad

Henk Deinum: wonen, ruimtelijke ordening, beheer openbare ruimte, toerisme, Cambuur en WTC

Herwil van Gelder: duurzaamheid, wijken en dorpen en wmo

Friso Douwstra: economie, werk en inkomen, verkeer en vervoer, beroepsonderwijs

Hilde Tjeerdema: jeugd, onderwijs en sport