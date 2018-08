Een serie artikelen van dr Pieter Lukkes, emeritus hoogleraar geografie,

over een zelfstandiger optreden van lagere overheden, geldverspilling

en aantasting van onze democratie.

2.

HET SUBSIDIEBEDRIJF

Geen mens ter wereld weet waarschijnlijk tot op € 1 miljard (dat is

1000 miljoen euro), nauwkeurig welk bedrag aan subsidie er in dit land

jaarlijks over de toonbank gaat. Subsidies zijn zo algemeen dat bij

bijna alles eerst de vraag wordt gesteld of men er subsidies voor kan

krijgen. Indien er geen subsidies voor zouden zijn geweest, zou

Nederland windturbinevrij zijn en ook zonnepanelen zouden vrijwel

ontbreken.

Dit subsidiologische complex behoort tot de ingewikkeldheden van onze

hedendaagse maatschappij. Hierin grasduinen subsidiologen in de meer

dan 1000 fiscale – en subsidieregelingen en voorts kunnen ze proberen

resultaat te boeken bij de vele honderden fondsen; allemaal met een

eigen subsidiepolitiek, in voorkomende gevallen tevens

maatschappijpolitiek.

Noch de subsidieverstrekkers noch de naar gratis geld hengelende

subsidiezoekers bekreunen zich blijkbaar over de herkomst van de

subsidiegelden. Gratis geld bestaat echter niet. De overheidssubsidies

komen uit belastinggelden, gaan dus vaak ten koste van de vrij

besteedbare inkomens. Particuliere subsidieverstrekkers moeten het

hebben van de verkoop van loten, collectes, legaten, lidmaatschappen

etc.

Neem de Postcodeloterij als voorbeeld. Daaraan doen zo’n 4 miljoen tot

5 miljoen mensen mee. Waarom doen ze dat? Ach het helpen van goede

doelen geeft een goed gevoel. Maar veel belangrijker is de angst dat

de buren een dikke prijs winnen en zij niet. En wie wil er niet graag

rijk worden? Dat alles is zeer menselijk.

De ondernemers die deze formule hebben ontwikkeld hebben een gouden

greep gedaan. Zij spelen op handige en profitabele wijze in op deze

menselijke zwakheden. Profitabel? Ja, want anders is het onmogelijk

een jaarlijks reclamebudget van € 200 miljoen te genereren. Dit enorme

bedrag blijkt voldoende te zijn om de welwillendheid van de – naar

reclame-inkomsten snakkende – media te verwerven en ook de steun van

op vette schnabbels jagende acteurs in te kopen. Niemand kan zich aan

dit publiciteitsoffensief onttrekken.

De vraag is hoe wenselijk deze situatie is. Hoe gelukkig moeten we

zijn met de ongevraagde psychische druk om mee te doen? Blijkens het

jaarverslag 2016 van de Postcodeloterij is het bedrijf financieel

betrokken, zo niet financieel bepalend, bij “224 goede doelen en

1000-den projecten in binnen- en buitenland”. Door het financieel

bijvoederen van goede doelen c.a. verwerft de organisatie veel macht.

Hier is sprake van corporatisme met een politieke impact. Een

politieke impact die overigens aan alle subsidieverstrekkers kleeft:

subsidie is immers een krachtig beleidsinstrument. Die impact berust

op de keuze van wie wel en wie niet wordt begunstigd.