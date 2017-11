(tekst: oud-landbouwredacteur LC Nico Hylkema)

Het wil maar niet vlotten met die eigen verantwoordelijkheid van boeren in Nederland. De grootschalige fraude met mest in het Brabantse is een typisch voorbeeld van de achterhaaldheid van het Nederlandse model. Het is tijd voor een hardere aanpak.

Keer op keer stinken bewindslieden er weer in. Er wordt een misstand geconstateerd in de landbouw en onmiddellijk komt de belangenorganisatie LTO boete doen. Met de belofte zelf orde op zaken te stellen. En behalve enige cosmetische aanpassingen komt hier nooit wat van.

Toch gaat zelfs de nieuwe landbouwminister Carola Schouten (CU) – waarom toch altijd weer een boerendochter of –zoon? – weer mee in het spel. De Nederlandse politiek is stomweg niet opgewassen tegen de landbouwlobby, al stelt de sector op zich economisch weinig meer voor.

Dat laatste maakt de lakse houding van de overheid des te merkwaardiger. Natuurlijk VVD en CDA roepen in koor hoe belangrijk de landbouw is voor Nederland. Ach kom, alleen in de bollensector wordt nog wat verdiend. De melkveehouderij is een gebed zonder eind. Met subsidies overeind gehouden ten koste van een immense milieuschade.

De vleessector is al geen haar beter. Alleen met fraude wordt de zaak nog gered. En toch komt de politiek keer op keer met het idee dat de sector zichzelf moet reinigen. Dat – zo leert de geschiedenis – is geen oplossing. Het ontbreekt de Nederlandse landbouw aan een moreel kompas.

En daarin worden ze gesterkt door politieke partijen als CDA en VVD – die aan hetzelfde euvel lijden. Plus een nog altijd niet wijzere Rabobank, die maar blijft investeren in een failliete boedel en het verlies niet durft te nemen. Waar blijft de krachtdadigheid van de politiek?

Maak er nu eindelijk eens een einde aan. Niks eigen ministerie en als dat dan zo nodig moet, onmiddellijk een jurist erop zonder boerenachtergrond. Natuurlijk, er zijn vast goedwillende boeren. Laat dat dan de overblijvers zijn, na een grondige schoonmaak. Net als in het gewone bedrijfsleven. Wie niet om wil, stoppen en wel onmiddellijk.

Niet alleen in Brabant, maar in het hele land. De enige mogelijkheid een einde te maken aan de reeks van schandalen is een harde ingreep van bovenaf. Geloof ze niet, die politici en lobbyisten die van de daken schreeuwen hoe belangrijk de landbouw is voor voedselzekerheid, werkgelegenheid en economie. Onzin.

Nederlandse boeren produceren amper menselijk voedsel. Behalve de aardappeltelers, en de groente en fruitsector is het allemaal verbouw van veevoer. De vleessector is uiteindelijk net zo goed ten dode opgeschreven. Al was het alleen maar omdat de consumenten het dierenleed niet meer zullen accepteren.

Nederland zonder landbouw? Welnee, er blijven vast wel boeren over, die op een gezonde manier willen produceren en waardevolle producten willen afleveren voor de eigen regio. In een divers landschap waarvoor we ons niet langer hoeven te schamen.

We moeten eens af van het imago van agrarische grootmacht. Te lang is het geaccepteerd in naam van `BV Nederland’. Laat het voorbij zijn, we worden er allemaal beter van. Weg met die maffia van massaproductie!