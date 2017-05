(tekst: Nico Hylkema)

AD gijzelt regionale pers

Het jaar is nog niet op de helft en de rampspoed van extreemrechtse overwinningen in Europa is uitgebleven. Met uitzondering van Nederland zijn na de Brexit en Trump de naargeestige extreemrechtse populisten terug gewezen. Ja, het gelukkigste land is nog niet klaar met Wilders c.s.. Hoe komt dat toch?

Wat het meest duidelijk uit recente uitslagen van omringende landen komt, is dat een meerderheid van de mensen misschien niet allemaal even tevreden zijn, maar toch de doorsneepolitici verkiezen boven dwaalgeesten met een kwaadaardige agenda. Men wil graag eens protesteren tegen de falende politiek, maar dat moet niet leiden tot een Trump of afscheiding van de Europese Unie.

