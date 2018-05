Nu de rol van de brandweer, gezien hun terechte bemoeienis met de tentoonstelling van Escher in het Fries Museum een omvang heeft gekregen van buitenproportionele waarde, stel ik voor dat een brandweerman deel uit gaat maken van het Leeuwarder college van burgemeester en wethouders. Wat mij betreft mag dit nieuwe college van burgemeester, wethouders en brandweerman niet alleen branden blussen maar ook aanjagen.

Bezoekers die donderdag en vrijdag een bezoek wilden brengen aan de tentoonstelling van de graficus Escher vingen bot. Ze mochten het museum niet in. De brandweer had bepaald dat de tentoonstelling voor slechts 300 bezoekers per uur mocht worden opengesteld. Dit weigeringsbeleid heeft al geleid tot pijn in de buik bij enkele vrijwilligers die bezoekers van verre (uit Australië) de toegang moesten weigeren. Hier en daar kon er nog een bezoeker tussen worden gefrommeld, maar op een gegeven moment was het nee, van hoever die bezoeker ook vandaan kwam. Enkele vrijwilligers werden hier beroerd van, want zij moesten de klappen opvangen. Directeur Kris Callens staat niet bij de deur.

Vijf jaar lang vergaderen over de eventuele effecten en opbrengsten van het evenement Culturele Hoofdstad, waar de Escher-tentoonstelling deel van uitmaakt, heeft de directie van het museum niet op het idee gebracht om de openingstijden te verruimen. Het museum gaat stipt om elf uur ’s morgens open en sluit de ronde toegangsdeuren weer stipt om vijf uur ’s middags. Op maandag gaan de deuren helemaal niet open. Terzijde: het belendende café-restaurant Us Thús, met iedere maand vers personeel en al de vierde of vijfde manager, sluit tegenwoordig al om zes uur.

Dat de brandweer een geweldige machtspositie in Leeuwarden heeft opgebouwd is genoegzaam bekend. Bij het minste of geringste, vaak wanneer de reguliere gemeenteambtenaren ergens geen trek in hadden (een evenement, iets met de markt en ga zo maar door) werd verwezen naar de brandweer. Die zou in geval van calamiteit er met hun materieel bij moeten kunnen komen. Deze wetenschap moet bij sommige ambtenaren een geweldige opluchting hebben gegeven om bij het lastige verzoek van een goedmoedige particulier te verwijzen naar de brandweerkazerne aan de Aldlânsdijk.

Vandaar ook dat een brandweerman, die zich overal mee kan bemoeien – want veiligheid! – in het college tot scherpe inzichten kan leiden bij de overige leden van dit gremium. Wellicht dat een brandweerman die rekenen kan van tevoren had gezegd: bij drukte dat museum vroeger openen. Ik wil dit niet bij voorbaat uitsluiten. Maar bij brandweermannen moet je altijd uitkijken. Er zijn weinig bestuurders die de vinger durven op te heffen tegen de brandweerman. Ik ken er eigenlijk maar één die dat wel durfde. Dat was de overleden burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Die vond de macht van sommige brandweermannen, die in de baas zijn tijd aan hun privé-auto’s sleutelden en openlijk hun collega’s discrimineerden en schoffeerden, verwerpelijk.

Nee, alles overziende zou ik het maar proberen met een brandweerman in het college.

Andries Veldman