(Tekst: CBS)

De Nederlandse export van landbouwgoederen bereikte in 2017 een recordniveau van 91,7 miljard euro, waarmee de vorige piek in 2016 met ruim 7 procent is overtroffen. Dat melden CBS en Wageningen Economic Research op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De import en het handelsoverschot van Nederlandse landbouwgoederen bereikten ook een recordniveau. De landbouwimport groeide met 9 procent tot 62,6 miljard euro en het landbouwhandelsoverschot met bijna 4 procent tot 29,1 miljard euro.

Ook record voor export inclusief landbouwgerelateerde goederen

De landbouwexport in 2017 bedraagt 100,8 miljard euro als ook de landbouwgerelateerde goederen worden meegenomen, zoals melkrobots of machines voor de voedingsmiddelenindustrie. Hiermee passeerde dit exportcijfer voor het eerst de grens van 100 miljard euro. Aan de handel in landbouwgoederen en landbouwgerelateerde goederen verdiende de Nederlandse economie respectievelijk 44 en 4 miljard euro. In de rest van het artikel blijven de landbouwgerelateerde goederen buiten beschouwing.

Landbouwexport van Nederlandse makelij levert ruim 40 miljard op

De export van landbouwgoederen bestond voor 66,2 miljard euro uit Nederlandse producten en voor 25,5 miljard euro uit wederuitvoer van eerder ingevoerde buitenlandse goederen. De export van in Nederland geproduceerde producten droeg veel meer bij aan de economie (40,5 miljard euro) dan de wederuitvoer van buitenlandse producten (3,5 miljard euro).

Zuivel nadert koploper sierteelt

De in 2017 meest uitgevoerde landbouwgoederen zijn: sierteelt zoals bloemen, bloembollen planten en boomkwekerijproducten (9,1 miljard euro), zuivel (8,9 miljard), vlees (8,3 miljard) en groenten (6,7 miljard). Als alleen wordt gekeken naar de in Nederland geproduceerde producten, dan komen dezelfde goederen voor in de top-4. Fruit staat vijfde in de lijst van landbouwexportgoederen, maar dit betreft voornamelijk wederuitvoer van producten die buiten Nederland zijn geproduceerd.

De exportwaarde van zuivel nam in een jaar tijd met 21 procent toe. De export van vlees (6 procent), sierteelt (3 procent) en groenten (2 procent) nam minder hard toe. Daardoor is zuivel vlees gepasseerd op de rangschikking en wordt koploper sierteelt bijna geëvenaard.

Kwart landbouwexport naar Duitsland

Duitsland is de belangrijkste bestemming voor de Nederlandse landbouwexport. Omgekeerd is Nederland ook de belangrijkste leverancier voor de Duitse landbouwmarkt. In 2017 ging er voor 23,4 miljard euro aan landbouwgoederen uit Nederland naar het oostelijke buurland. Dat is ruim 25 procent van de totale export van landbouwgoederen en een groei van 5 procent ten opzichte van 2016.

Na Duitsland waren België (10,4 miljard euro), het Verenigd Koninkrijk (8,6 miljard euro) en Frankrijk (8,0 miljard euro) de grootste afnemers van landbouwproducten uit Nederland. De export naar België en Frankrijk groeide naar verhouding veel sterker dan die naar het Verenigd Koninkrijk. De beperkte exportgroei naar het VK houdt mogelijk verband met een ongunstige wisselkoersontwikkeling die samenhangt met de aankomende Brexit.