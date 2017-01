(tekst: Rode Kruis)

Nederlanders trekken zich nauwelijks wat aan van lage temperaturen en sneeuw.​ ​Ze zijn vaak slecht voorbereid op winterweer. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Door niet voorbereid op pad te gaan is het risico op ongelukken of onderkoeling groter.

Goed voorbereid ​

Bijna de helft van de Nederlanders heeft geen strooizout in de kast. Een grote groep automobilisten loopt de kans onderkoeld te raken wanneer zij stranden in een file bij flinke kou. Iets minder dan de helft heeft een deken in de auto. Maar liefst 80 procent neemt in dat geval geen eten mee en 60 procent vertrekt zonder drinken. “Het kan van groot belang zijn om dit toch mee te nemen. Stel dat je vast komt te zitten of een flinke vertraging hebt door het winterse weer, dan is het goed om in ieder geval een deken, eten en drinken en eventuele medicatie in de auto te hebben liggen om de tijd te overbruggen”, benadrukt Rode Kruis-ambassadeur en weervrouw Helga van Leur.

Let op jezelf én een ander

Ruim veertig procent van de Nederlanders gaat in deze kou lopend naar hun bestemming. Mensen gaan vooral de deur uit voor werk gerelateerde zaken, om hun kinderen op te halen of boodschappen te doen. Met name voor kwetsbare mensen zoals ouderen en fysiek beperkten is kou een groot risico. Bij ouderen komt dit omdat hun lichaam vaak minder goed in staat is op temperatuur te blijven en moeizamer beweegt. Het Rode Kruis vraagt mensen daarom om bij kou iets meer op de oudere naasten en buurtbewoners te letten.

Preventie

Het Rode Kruis adviseert mensen om goed voorbereid op pad te gaan bij kou. Reizigers kunnen het beste goed letten op de weersverwachtingen en de situatie op de weg voordat zij het huis verlaten. Automobilisten doen er goed aan om met voldoende brandstof op reis te gaan om lange files te kunnen overbruggen. Ook is het verstandig van reizigers om het thuisfront te laten weten als ze de weg op gaan. Wie onderweg toch in de problemen komt, kan de Rode Kruis EHBO-app raadplegen. De app geeft aan wat je kan doen in geval van nood en hoe je een ander het beste kan helpen.