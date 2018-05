(Tekst: Persbericht)

‘Alle’ economische signalen staan op groen, maar het wereldwijde betaalgedrag verslechtert alleen maar. De afgelopen 5 jaar duurde het gemiddeld 64 dagen voordat uitstaande nota’s werden betaald. In 2017 is die termijn opgelopen tot 66 dagen. In 2018 komt daar nog een dag bij. Zo blijkt uit het rapport over betalingsgedag dat kredietverzekeraar Euler Hermes onlangs publiceerde.

Nog steeds hoort Nederland tot de beste betalende landen, al zijn we wel uit de top 3 gezakt. Volgens Euler Hermes is er in ons land een scherpe verslechtering gaande van het betaalgedrag in specifieke sectoren als telecom, technologie en support services. Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland: “Er is sprake van een verslechtering, maar het belangrijkste is dat we nog in de wereldtop zitten. Dat is goed voor onze internationale handel. Met wanbetalers doe je liever geen zaken.”

Steeds slechter

Het meest gebruikte meetinstrument in de wereld om betaalgedrag te duiden is DSO (Days Sales Outstanding). De DSO-ratio geeft aan hoe lang het gemiddeld duurt voor een bedrijf een factuur betaald krijgt. De DSO voor 2018 van 67 dagen is een wereldwijd gemiddelde. Nederland kwam in 2017 uit op 50. In 2015 was dat nog 47. In het rapport zoomt Euler Hermes in op de cijfers. Daaruit blijkt dat vooral de slecht betalende landen nog slechter zijn gaan betalen.

Johan Geeroms: “Sinds 2009 laat de wereldhandel een mooi herstel zien. Dat plaatje ziet er goed uit. Maar als je die groei-grafiek vergelijkt met de DSO-grafiek dan zie je daar een stijging die de economische groei overtreft. Je zou het niet verwachten maar hoe beter de economie draait, hoe slechter er wordt betaald. Bedrijven hebben kapitaal nodig om hun eigen groei te financieren. Voor een deel is dat te halen door leveranciers te laten wachten. Maar als bedrijven niet oppassen, dan werkt het als een lasso waarin ze zelf verstrikt raken. Groeien is mooi, maar ook riskant. Het kost geld. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de vijfduizend snelst groeiende bedrijven in de Verenigde Staten drie tot vijf jaar later zijn overgenomen of kopje onder gingen.”

90 dagen wachten

Uit het rapport van Euler Hermes blijkt dat één op de vier bedrijven in 2017 90 dagen op hun geld moesten wachten. In opkomende landen gold dat voor één op drie bedrijven. Volgens Geeroms is het vooral oppassen in sectoren als elektronica, bouw en machinebouw. “Daar is 90 dagen niks bijzonders. Heel anders is dat in sectoren waar de business snel gaat. Denk aan transport en versgoed. Als je dagelijks bloemen of groente aan een veiling levert, dan moet je natuurlijk snel je geld hebben, anders krijg je het niet gefinancierd. In die hoek is de DSO dan ook fors lager.”

Het onderzoek van Euler Hermes laat zien dat het betalingsgedrag tijdens de conjuncturele dip rond 2007 in korte tijd snel verbeterde. Geeroms: “Dat blijft een eigenaardig fenomeen. Aan de ene kant proberen bedrijven in slechte tijden hun liquiditeitspositie te verbeteren door betaling van hun facturen uit te stellen. Maar tegelijkertijd lijkt het erop dat vergaand kostenbewustzijn tot een strakker betalingsregime leidt. In economisch goede tijden wordt de betalingsmoraal losser.”

Landen waar de DSO het snelst stijgt zijn de VS, een deel van de eurozone en China. De Chinezen bungelen onderaan de lijst. China is hard op weg richting een DSO van 100.

Het bijbehorende rapport van Euler Hermes kunt u bekijken op: http://www.economischetrends.nl/economisch-onderzoek/225/betaalbedrag-wereldwijd.