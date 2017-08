(tekst: persbericht van Waaijenberg Mobiliteit)

Nederland neemt afscheid van de Canta. Het laatste roodgekleurde exemplaar rolde afgelopen week uit de fabriek van Waaijenberg Mobiliteit in Veenendaal. Frank Vermin, eigenaar van het bedrijf: “Het duurt nog wel even voordat dit icoon helemaal uit het Hollandse straatbeeld verdwijnt.”

In Nederland rijden ruim drieduizend gekleurde 45-kilometervoertuigen rond van het merk Canta. Gemiddeld rijden de verschillende modellen zo’n 3.000 kilometer per jaar.

Bewegingsvrijheid

Voor veel bestuurders is de Canta een onmisbaar hulpmiddel om van A naar B te komen. De heer en mevrouw Tempelman uit Velp zijn enthousiaste rijders en kunnen niet zonder de Canta. “Zo’n wagentje is echt ons tweede thuis. Het geeft alle bewegingsvrijheid die we nodig hebben.” De heer Tempelman vervolgt: “Ik mag ermee over de weg, maar ook over het fietspad en voetpad. Daardoor heb ik ondanks mijn mobiliteitsbeperking toch vervoer van deur-tot-deur.”

Minder mobiele bestuurders

Waaijenberg startte in 1979 met de ontwikkeling en de productie van aangepaste vervoersmiddelen. Vermin: “Waaijenberg zag dat het verkrijgbare aanbod beter kon. Er was ruimte voor innovatie en vernieuwing.” In 1995 rolde de eerste rode Canta LX van de band. In de afgelopen 22 jaar werden nog drie andere modellen ontwikkeld, met de inrij-Canta als meest unieke variant. Uiteindelijk gaat het Waaijenberg om het helpen van minder mobiele bestuurders. Zonder passend vervoer wordt je wereld heel klein. Dat willen wij oplossen.”

Nieuwe ontwikkelingen

Hoewel Waaijenberg stopt met de fabricage van de huidige modellen blijft mobiliteit voor mensen met een beperking een belangrijk punt op de agenda. Vermin: “Waaijenberg maakt deze modellen al 22 jaar. De huidige productie is dus verouderd. Onderdelen die destijds nog volop verkrijgbaar waren, zijn op termijn niet meer leverbaar.” Of we binnenkort een Canta 2.0 kunnen verwachten? Vermin: “Natuurlijk laten we onze klanten niet in de steek. Binnenkort volgt er groot nieuws.”

Over Canta

De Canta is een 45-km voertuig, ontwikkeld en geproduceerd door Waaijenberg Mobiliteit in Veenendaal. Het voertuig is speciaal ontwikkeld voor de mobiliteit en onafhankelijkheid van mensen met een mobiliteitsbeperking. Sinds 1995 rolden er 4.645 Canta’s uit de fabriek. De meeste modellen rijden rond in de grote steden in Nederland. Waaijenberg leverde de Canta daarnaast aan vele landen in Europa en daarbuiten.

Over Waaijenberg Mobiliteit

Waaijenberg is de enige fabrikant van 45-km voertuigen in Nederland. Naast de productie en verkoop van de Canta houdt het bedrijf zich ook bezig met de verkoop van brommobielen van andere merken zoals Microcar, Ligier, Chatenet en Aixam. Daarnaast verkoopt het bedrijf scootmobiels en scooters. De onderneming heeft vestigingen in Veenendaal, Amsterdam en Den Haag.