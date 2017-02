(Tekst: Van Gas Los)

Nederland is verslaafd aan gas. Maar het kan ook anders!

Voor de verwarming van onze huizen, gebouwen en tuinbouwkassen wordt in Nederland voornamelijk aardgas gebruikt. Maar liefst 93%! Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet dit anders. Het goede nieuws is: het kan anders. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van All-electric isolatie, groen gas en collectieve warmte kunnen gebouwen op een andere en duurzamere manier worden verwarmd. Voor het koken zijn inmiddels ook veel betere oplossingen zoals inductie.

Aardgas gaat er langzaam uit

We zullen dus in de toekomst niet langer koken en verwarmen middels aardgas. Dit gaat echter niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar beginnen in enkele wijken en daarna steeds verder worden uitgebreid naar andere wijken. Het kan dus goed zijn dat je nog even moet wachten voor jouw wijk aan de beurt is.

