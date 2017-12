(Tekst: De Grouster)

GROU – De NDC zoekt per direct bezorgers voor de ochtendkranten (waaronder de Leeuwarder Courant) in Grou. De bezorgers (m/v) moeten minimaal 15 jaar zijn; een maximale leeftijd is er niet.

Van maandag t/m vrijdag moeten de kranten voor 7 uur bezorgd zijn. Op zaterdag moet de abonnee de krant voor 7.30 uur hebben. De bezorgwijken zijn zo ingedeeld dat er binnen een uurtje een aardige bijverdienste te realiseren is, aldus de NDC Mediagroep. Heeft u vragen of weet u iemand, bel met 088-8004743 of geef u hier op.