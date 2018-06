Opnieuw verdwijnt er een bekende naam van de Leeuwarder Voorstreek: kookwinkel Tigchelaar stopt.

‘Het is op de Voorstreek niet meer vol te houden’, aldus mevrouw Tigchelaar. De omzet loopt terug, mede als gevolg van concurrentie via het internet. De kookwinkel stopt na negentig jaar. De winkels in Sneek en Drachten – onder de naam Dis en That – gaan gewoon door.

In januari verdween platenzaak Poort (Hest ut al hoard? Un plaat fan Poort) en in september stopt de bekende meubelzaak Slauerhoff definitief. Slauerhoff en Tigchelaar zijn bezig met de totale uitverkoop.