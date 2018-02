Nederlân solidêr mei de Papoea’s? troch Hindrik van der Meer De krekt opstapte minister fan útlânske saken stelde by syn besites oan T [...]

Aksjegroep Sis Tsiis falt yn twa groepen útinoar De aksjegroep Sis Tsiis, bekend fan de aksjes foar in ferbettering fan de lessen Frysk op skoallen, [...]

Frânsk-Flaamsk – Frânsk wurdboek In hiel bekende taalminderheid is it net. De Flaamsktaligen yn Noard-Frankryk wienen ea de mearderhe [...]

Ut ‘Roman fan in Dokter’ (3) It Ljocht fan in Stjer Underweis, as Maria en Jozef yn Betlehem oankommen binne, brekt har wetter. Y [...]

Programma Ynternasjonaal Filmfestival Assen folslein It Internationaal Filmfestival Assen (IFA) presintearre freed 16 febrewaris syn programma. “It is in [...]

Gedicht: Myn dream Myn dream Myn dream giet oer myn libben, sa moai as it ris wie. Nacht oan nacht dream ik dêroer, oer [...]

Greenpeace demonstrearret tsjin gasboarrings Skiermûntseach Greenpeace hat freed aksjefierd op ‘e Noardsee. De miljeu-organisaasje wol foarkomme dat it Britske [...]