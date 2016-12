(tekst: Fryslan 1)

Museumblockbusters: kunst in greep van de marketing

De langverwachte overzichtstentoonstelling met het werk van Alma Tadema in het Fries Museum, haalde binnen een maand vijftigduizend bezoekers. Dat zijn er even veel als vroeger in een heel jaar. Hoe veel zullen het er in totaal worden? Maar is die kaskraker-benadering wel duurzaam en bepalen hoge bezoekersaantallen of een museum van waarde is?

Door André Keikes

Nog niet zo lang geleden konden wij als Europeanen nog lachen om die rare Amerikanen: want die ‘deden Europa’ in een week. ‘It’s tuesday, so this must be Belgium’, van die dingen. Maar sinds we hier ook allemaal Amerikaantjes zijn geworden, doen we het nauwelijks meer anders. We willen overal even ‘geweest zijn’, maken dan snel een selfie en voort maar weer. Met de foto als bewijs op zak. Maar wat blijft je op die manier bij?

