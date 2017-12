Van onze vrienden van de Partij van de Arbeid wordt weleens gezegd: ze willen de wereld verbeteren, maar vergeten hierbij de mensen (uitspraak van onder meer oud PvdA-partijleider Wouter Bos). Misschien dat de recente geschiedenis rond de sociale werkplaats Caparis hiervan een van de voorbeelden is. De Leeuwarder PvdA, met mannen als wethouder Sjoerd Feitsma en Andries Ekhart aan het roer van dit dossier, heeft vele steken laten vallen. Van transparantie wilde men niet weten.

Nu staat William Moorlag, Tweede Kamerlid voor de PvdA en voormalig directeur van een sociale werkplaats, in de schijnwerpers. De Groninger oud-gedeputeerde blijkt een handigerd te zijn, tenminste voor zolang het duurde. Hij tuigde een schijnconstructie op die uiteindelijk ten na dele was van de meest kwetsbare groep mensen. De FNV, inmiddels overgenomen door SP’ers, trok aan de bel. De landelijke PvdA zit er nu mee in de maag en hoopt dat het gedoe rustig overwaait.

Dat rustig overwaaien is ook bij de Leeuwarder PvdA de gekoesterde strategie. Oppositionele geluiden worden het liefst gebagatelliseerd en hooghartig van de hand gewezen. In Groningen heeft Moorlag nu bewijsbaar de wet overtreden. Zelf dacht de bestuurder dat hij nog op het randje liep. Dat laatste is ook in Leeuwarden bij Caparis gemeengoed geworden.

Redactie Liwwadders