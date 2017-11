Het monumentale pand Borniastate aan de Verlengde Schrans 87 staat te koop. Verkoper en bewoner Faber heeft het pand onlangs op de markt gebracht. Het pand staat te koop voor 1,4 miljoen euro.

Borniastate heeft vele functies onder dak gehad. Dat ging van verpleeghuis en opleidingscentrum tot en met hotel Van den Bergstate. De laatste jaren was het pand met vijftien kamers in bezit van Faber, oud-eigenaar van Faber haardenfabriek aan de Tijnjedyk. Borniastate was ooit omgeven door een tuin die ontworpen werd door de bekende tuinarchitect Gerrit Vlaskamp.