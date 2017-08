Volgens de verkopende eigenaar van het monumentale pand Willemskade 15 in Leeuwarden (voormalige tandartspraktijk) mag hierin een hotel-restaurant worden gevestigd. Op de website Funda Business wordt gesproken over een zogenaamd boutique hotel. Die term wordt gebruikt voor een kleinschalig hotel met een bepaald karakter. De vraagprijs voor het pand is inmiddels gezakt naar 975.000 euro.

In Leeuwarden wordt momenteel een deel van het Fire Café (het oude monumentale politiebureau) aan de Nieuwestad omgebouwd tot een boutique hotel. Het aantal hotelbedden in de regio Leeuwarden is met de komst van diverse nieuwe hotels inmiddels verdubbeld tot 1400.