(Tekst: Persbericht)

Voor zelfstandige opticiens die hun doelgroep willen uitbreiden kan het een goede zet zijn; een samenwerking aangaan met een online optiekonderneming. Mister Spex is een van oorsprong Duits bedrijf dat zich voorheen volledig op de online verkoop van brillen en contactlenzen richtte, maar dat klanten nu een uitgebreidere service wil bieden door samen te werken met lokale opticiens. Verschillende Nederlandse opticiens hebben zich al bij Mister Spex aangesloten en ook opticiens in de regio Leeuwarden kunnen zich aanmelden.

De rol van de partneropticien

Wie een bril wil kopen via Mister Spex, kan op de website vier brilmonturen selecteren. Deze monturen worden vervolgens gratis thuisbezorgd, zodat ze rustig kunnen worden gepast en er een favoriet kan worden gekozen. Via Mister Spex ontvangen klanten daarnaast een voucher voor een oogmeting, waarmee ze naar een partneropticien in de buurt kunnen gaan. De partneropticien voert dan de oogmeting uit en stuurt de resultaten ervan door naar de werkplaats van Mister Spex. Wanneer de bril klaar is, wordt deze teruggestuurd naar de klant. Mocht de bril later eens versteld moeten worden, dan kan de klant gratis nog een keer bij de partneropticien terecht.

Voordelen voor de partneropticien

Het samenwerkingsprogramma van Mister Spex is niet alleen voor klanten van de webshop een positieve ontwikkeling; ook de partneropticiens profiteren ervan. Een belangrijk voordeel voor deze opticiens is dat er nieuwe klanten worden verworven. Deze klanten komen via de website van Mister Spex bij de opticiens terecht. Volgens branche-expert Michael Müller vindt er op die manier zelfs een verschuiving naar een nieuwe doelgroep plaats. Het grootste deel van de Mister Spex-klanten is tussen de 20 en 45 jaar oud. Deze jongere klanten kochten voorheen vooral bij de grotere ketens, maar weten nu de lokale opticien weer te vinden. Michael Pfiffner, eigenaar van OptiPfiff in Keulen, was één van de eerste partneropticiens van Mister Spex. Over de samenwerking zegt hij: “Ik zou me ieder moment weer aansluiten. De samenwerking heeft me veel nieuwe klanten opgeleverd én gaat gepaard met belangrijke voordelen. Ik profiteer van aantrekkelijke vergoedingen en een waardevolle onderlinge uitwisseling van kennis. Daarnaast krijg ik de kans me te profileren op de online markt.”

Nederlandse partneropticiens

Net als de webshop van Mister Spex, is het partnerprogramma eerst van start gegaan in Duitsland. Dit gebeurde in 2011. Enkele jaren later, in 2014, sloten ook Oostenrijkse opticiens zich bij het netwerk aan en in 2015 breidde het partnerprogramma uit naar Zwitserland. De eerste Nederlandse opticiens werden in mei 2016 onderdeel van het Mister Spex-netwerk, bijna een jaar nadat de webshop in ons land opende. Inmiddels zijn er onder andere in de regio Amsterdam en in de regio Den Haag verschillende partneropticiens te vinden. Er zijn nog geen Friese opticiens die deelnemen aan het partnerprogramma, maar omdat Mister Spex voortdurend streeft naar uitbreiding van het netwerk zijn ook opticiens uit onze regio van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Geïnteresseerden kunnen via de website contact opnemen met Mister Spex.