(tekst: persbericht – Wagendorp liet tot twee keer toe verstek gaan bij café De Ossekop)

Op zaterdag 25 februari wordt Bert Wagendorp geïnterviewd door Asing Walthaus in onze winkel in Leeuwarden. Aansluitend signeert hij zijn nieuwe boek Masser Brock.

Masser Brock is de spectaculaire nieuwe roman van Bert Wagendorp, een wervelend verhaal over een columnist in het hedendaagse meningencircus, waarin de waarheid ook maar een opvatting is. Masser Brock is columnist voor ‘De Nieuwe Tijd’, de grootste kwaliteitskrant van het land. Zijn zus is de spindoctor van de premier. Wanneer in Pantsjagan vier Nederlandse soldaten onder vreemde omstandigheden om het leven komen, probeert Masser de waarheid te ontrafelen en creëert zij een heel andere.