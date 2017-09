(tekst: persbericht)

Tûmba krijgt nieuwe directeur

Mirka Antolović-Tipurić wordt per 1 november directeur van Tûmba, het Friese kenniscentrum discriminatie en diversiteit. Zij volgt de huidige directeur Brenda Ottjes op, die afscheid van de organisatie zal nemen.

Tûmba is het Discriminatie Meldpunt voor de inwoners van Fryslân en biedt ook trainingen aan bedrijven en scholen. De Provinciale Staten besloten vorig jaar de financiering aan tien maatschappelijke organisaties te stoppen, waaronder Tûmba. “Gelukkig hebben we de periode met overheidsbezuinigingen goed doorstaan en dit is een laatste stap in dat proces. We zijn financieel gezond en er is veel werk aan de winkel, want inzet op diversiteit en sociale cohesie is maatschappelijk urgent en van grote waarde, juist nu,” aldus Naima Zoundri, voorzitter van het bestuur.

Mirka Antolović-Tipurić (36 jaar) werkt sinds 2007 voor Tûmba als consulent discriminatiezaken en is opgeleid als bestuurskundige aan de Thorbecke Academie. Vertrekkend directeur Brenda Ottjes was veertien jaar in dienst bij Tûmba, waarvan de afgelopen zeven jaar als directeur.