(Tekst: Fryslân 1)

Voor de grutto is er weinig goed nieuws. De ‘kening fan de greide’ blijkt niet in staat overeind te blijven. Zelfs de inspanningen in de Friese weilanden leiden niet tot een hoger aantal broedparen van onze Nationale Vogel.

Door Bert de Jong

De oorspronkelijke Friese ambitie is om in 2020 weer tienduizend broedparen van de grutto te hebben in de Friese weilanden. Er zijn er maar vierduizend en dat aantal daalt ieder jaar verder. De populatie grutto’s blijft maar krimpen, ook in Fryslân, daar waar de grutto het liefst broedt.

Om de populatie van nu 34.000 gruttopaartjes in het hele land stabiel te houden, zijn er jaarlijks 18.000 kuikens nodig die groot worden. Het zijn er maar 12.000. Deze uitkomsten zijn voor Vogelbescherming opnieuw een signaal dat er belangrijke stappen nodig zijn met weidevogelbeheer.

Lees hier verder