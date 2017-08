Wellicht teleurstellend voor de tegenstanders van het psychedelische muziekfestival, maar Psy-Fi boekt vooruitgang. Ik ga af en toe kijken, de laatste keer vergezeld door een stel woonachtig in Leeuwarden dat het festival voor de derde keer ging bezoeken. Denk per ongeluk niet dat het een feestje is voor een kosmopolitische elite. Tegenstanders “vergeten” dat tal van inwoners uit Leeuwarden en omstreken op het festivalterrein bivakkeren, het zijn nu mogelijkerwijs andere mensen die van het gebied genieten. De vrouwelijke helft van het stel werkt als projectmedewerker bij de Friese Milieu Federatie en wil de komende vijf festivaldagen benutten om inspiratie op te doen voor een thema rond Psy-Fi en milieu in 2018. Prachtig dit soort mensen, weer eens wat anders dan dat gezeik van de tegenstanders over de impact van het festival op het gebied.

Overigens is alleen het centrale deel van de Groene Ster geblokkeerd, recreatie is mogelijk in de Grote Wielen en het oostelijke deel van de Groene Ster voorbij camping de Kleine Wielen. Die is gewoon bereikbaar alsmede de midgetgolfbaan en dierenpark AquaZoo waar vandaag een recordaantal bezoekers verwelkomd mocht worden. Het gaat allemaal probleemloos samen. Hondenbezitters kunnen het beestje gewoon uitlaten op een van de twee hondenstranden, alleen het centraal gelegen strandje is niet bereikbaar. Het http://www.strandje.nl van de naturisten (honden verboden) is ook bereikbaar en eveneens door de geklede medemens te gebruiken. Tegenstanders van Psy-Fi willen anderen ook graag doen geloven dat er voor kinderen uit arme wijken als de Vrijheidswijk geen alternatieven zijn. Om te beginnen zijn veel kinderen uit dergelijke wijken op vakantie in het land van herkomst van hun ouders. Tussen de weg naar Lekkum en buurtschap Snakkerburen ligt aan de noordzijde van de Bonkevaart een strandje waar het met mooi weer gezellig druk kan zijn. Alternatieven genoeg voor recreatiegebied de Groene Ster.

Op de avond voorafgaand aan de start van het festival was het tot op heden veelal een chaos, dit jaar een welhaast serene rust. Alle gewone auto’s parkeren bij het WTC en de festivalgangers worden met bussen naar de Groene Ster gebracht. Die bussen lossen hun lading een stukje voorbij de hoofdingang op de parallelweg van de Groningerstraatweg. Een instructief bord vertelt de chauffeur wat vervolgens te doen: doorrijden naar AquaZoo en daar keren en via de andere weghelft terugrijden richting T-splitsing Groningerstraatweg. Oversteken en vervolgens richting stad. Logistieke les 1: vermijd kruisende verkeersstromen. In de buurt van het dierenpark zorgt een verkeersregelaar ervoor dat de bussen daadwerkelijk probleemloos een rondje over het parkeerplaatsje op de T-splitsing tussen camping de Kleine Wielen en AquaZoo kunnen maken. Ook even gekeken bij het WTC, de auto’s die daar in grote getale geparkeerd staan hoeven na afloop van het festival niet meer het terrein te verlaten. Eerder dan in het verleden kan de organisatie dan beginnen met opruimen. Voor wat betreft de logistiek van de festivalgangers heeft Psy-Fi dit jaar grote stappen vooruit gezet. Dit jaar tal van toezichthouders waaronder politieagenten te fiets, voor mensen zoals ik die niks tegen het psychedelische festival hebben is al die vooruitgang een prachtig gezicht.