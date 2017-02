De ongeorganiseerde Mienskip begint te bruisen nu er steeds meer protest komt tegen de opgelegde fonteinen van de organisatie Culturele Hoofdstad 2018. In sommige steden (Leeuwarden) is men zelfs niet in staat om de eigen fonteinen naar behoren te laten functioneren. De Mercuriusfontein in de hoofdstad spuit al jaren miezerige straaltjes en is bovendien lek.

In Workum, geboorteplaats van de Leeuwarder wethouder Henk Deinum (PvdA), wordt nu met enthousiasme gewerkt aan het project De Fontein Van Kepler. Het project is nu al populair onder de naam Jan Lulfontein. De makers van de Jan Lulfontein nodigen iedereen uit om mee te doen. De Fontein is van jou, door jou en met jou, aldus de website van de Jan Lulfontein.

Kunstenaar Henk de Boer wil met zijn fontein met lullen (hij spuit wanneer je plast in het openbaar toilet onder de fontein) een discussie uitlokken over kunst en de organisatie rond Culturele Hoofdstad. Hij vindt dat de het begrip Mienskip niet zuiver door de organisatie wordt gebruikt. De Boer vindt dat de gekozen beeldenfontein voor Workum weinig aan de verbeelding overlaat. Zijn eigen fontein wijst op het aantal nullen en lullen rond grote projecten. De organisatie zou uit hun ivoren toren moeten wegstappen en zeggen: wat is er nu echt aan de hand onder de bevolking? Het kan nog, aldus De Boer van de stichting Paupers. (bekijk het interessante filmpje op Finster op Fryslan).

Gisteravond maakte het CDA in de staten bekend de buik vol te hebben van het gedoe rond de officiële fonteinen van Culturele Hoofdstad. Het CDA stelde een reeks vragen aan de eigen gedeputeerde Sietske Poepjes (cultuur). Eerder ging de partij akkoord met het bidbook waarin ook de fonteinen zijn opgenomen.

DE FONTEIN VAN KEPLER

Niet een fontein die één van de 11 steden kado krijgt

en waar je zelf niks aan hoeft doen. Nee, bij deze fontein kun je meehelpen

en meedenken. Je hebt een stem!

De Fontein fan Kepler is van jou, door jou, samen met jou

en kan in 2018 ook in jou dorp spuiten!

