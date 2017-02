(tekst: HCL)

Met pake en beppe naar het HCL en de Oldehove

Ga samen met je pake en beppe op reis door de geschiedenis van Leeuwarden. Tijdens de voorjaarsvakantie is er in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) van alles te doen voor jong en oud!

Op zaterdag 18 februari starten we om 14:00 uur met een speciale stadswandeling. Je loopt samen met de gids langs de mooiste plekjes van Leeuwarden en kunt zelfs de Oldehove beklimmen. Van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 februari is er van alles te beleven in het HCL. Zo start er ieder uur een rondleiding onder leiding van iemand die per ongeluk met een tijdmachine naar 2017 is gereisd. Zij beantwoordt al je vragen. Hoe is het leven zonder Internet? Hoe zou het zijn om honderd jaar geleden te leven? Hoe is het om als kind te moeten werken in een fabriek?

Daarnaast kun je ook nog als een Middeleeuwse monnik leren schrijven met een ganzenveer, een eigen stamboom maken, meegaan met de kidstour of een Romeinse mantelspeld maken. De Oldehove komt tijdelijk uit haar winterslaap en opent iedere dag haar deuren tussen 13:30 en 16:00 uur. Voor alle bezoekers die het koud hebben is er een gratis bekertje warme chocolademelk. Kortom, geschiedenis komt tot leven bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Jij komt toch ook?

Kijk voor een overzicht van al onze activiteiten op: https://historischcentrumleeuwarden.nl/

In de voorjaarsvakantie organiseert Museumfederatie Fryslân samen met de Friese musea en archieven voor de 16e keer ‘Help Pake & Beppe de vakantie door’. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar hebben gratis toegang, op vertoon van een pake of beppe (of andere volwassene). Een overzicht van alle deelnemende culturele instellingen is te vinden op de website: www.museum.frl.