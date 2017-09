(Tekst: Fryslân 1)

De kennis had zijn vriendengroep al eens gewaarschuwd. Hij was voor een kleinigheid naar de specialist verwezen, en vond zich op enig moment voor de zoveelste keer terug op de zoveelste afdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden. Soms, zo raadde hij aan, moet je even heel vriendelijk tut-tut-ho-ho zeggen. Een prima advies.

Door Wiebe Pennewaard

Het begon simpel, dit voorjaar. De fouragehandelaar vroeg of ik zelf even die twintig pakken stro uit de loods wilde plukken, want hij had het druk. Tuurlijk. Ik klom op de hoge stapel, gooide de boel naar beneden, stapelde hoog op in de paardentrailer, sleepte ze er thuis uit en werkte het loodzware spul andermaal omhoog in de stal. Tevreden stelde ik als gecertificeerd roker weer vast dat mijn longen niet eens stonden te hijgen, na de klus in stevig tempo.

