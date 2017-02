(tekst: persbericht)

Friese boutique aangesloten op Winkelstraat.nl

Leeuwarden, 20 februari 2017 – Meneer en Mevrouw Hoekstra is als tweede kleding boutique in Friesland aangesloten bij Winkelstraat.nl. De livegang van de Friese boutique is hiermee een primeur voor Stiens, waar nog geen aangesloten winkels aanwezig waren.

Dokkum en Stiens zetten de toon

Meneer en Mevrouw Hoekstra staat al langer bekend als dé kleding boutique van Stiens. De historie van Hoekstra Mannenmode gaat terug tot 1910, toen het bedrijf van kledingmakers in Hallum was gevestigd. In 1992 werd verhuisd naar de Langebuorren in Stiens en sinds 2010 is het bedrijf in handen van Erik en Coby Oomen.

Dankzij de aansluiting bij Winkelstraat.nl kunnen de producten van Meneer en Mevrouw Hoekstra nu tot ver buiten Stiens worden geshopt. Eerder werd het Dokkumse Sorella als eerste Friese boutique toegevoegd aan het aanbod van Winkelstraat.nl.

Winkelstraat.nl

De kleding op Winkelstraat.nl komt uit exclusieve boutiques, verspreid door heel Nederland en België. Elke collectie is uniek en aangevuld met een flinke dosis limited editions. Van ieder item is er vaak maar één, waardoor men al snel een one-of-a-kind te pakken heeft.

Recent beoordeelde Vogue Winkelstraat.nl met een plaats in de top 100 beste webshops. Klanten van Winkelstraat.nl beoordelen de service met een 9,4. In het bijzonder waarderen zij de kwaliteit van de collectie, de snelheid van levering en de persoonlijke communicatie.