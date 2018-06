(tekst: persbericht)

Midzomeravond Poëzie in Slauerhofftuin 21 juni 2018 persbericht

Donderdagavond 21 juni is er een poëzie/muziekprogramma in de Slauerhofftuin achter boekhandel Van der Velde. Midzomeravond Poëzie: een leuk, gezellig, maar vooral interessant evenement met dichters en muzikanten.

Erika de Stercke is woonachtig in Gent. Ze volgde een opleiding Literaire Creatie op afdeling ‘Woord’ van de Academie te Deinze. Haar gedichten gaan vaak over alledaagse dingen en gebeurtenissen. Verhalen van vrienden en gesprekken in bussen en treinen vormen een belangrijke inspiratiebron. Die verhalen of gesprekken beginnen een eigen vervormd leven te leiden en hieruit komen de meeste van haar gedichten voort. Ze kan soms dagen bezig zijn met één woord of zin. “Ze laten mij niet los, de woorden. Mijn rugzak zit steeds vol met papiertjes en en allerlei info. Aan inspiratie geen gebrek.

Piet Kok zal een speciaal optreden verzorgen met uitsluitend gezongen teksten van Slauerhoff. Dit jaar viert Kok zijn 50 jarig jubileum als muzikant en in deze lange periode zong hij meestal in het Engels, maar heeft hij ook Nederlandstalige gedichten op muziek gezet van oa. Rodaan Al Galidi, Willem Wilmink en dus ook Slauerhoff.

Renée Luth (1979) is dichter, poëziedocent, presentator en organisator. Zij publiceerde de bundels Pingpongtong en Preparaat bij uitgeverij de Passage. Zij was finalist bij Spoken Word Rotterdam en producent van een documentaire voor Stichting Beeldlijn over twee jonge Groningse dichters.

Katja Gebbink (1969) uit Goirle is romanschrijver, dichter, lieddichter en columnschrijver. In 2016 bedacht ze het, inmiddels bekende en succesvolle concept Gedicht op Maat en verwierf hiermee de geuzennaam Portretdichter. In haar vrije werk schrijft ze over alle facetten van het leven.

John Zwart is bewonderaar van Slauerhoff en liet zich door hem inspireren. Het resulteerde in diverse bundels. Roland Uildriks woont in Leeuwarden en was tot zijn pensionering planologisch jurist. Alledaagse onderwerpen vormen de inspiratie voor zijn gedichten. Zijn werk is toegankelijk en ademt vaak een zekere lichtvoetigheid. “Ik dicht met een knipoog de gaten in de dag “, zegt hij zelf. Eerder verscheen zijn bundel: “Tompoucen onder de snelbinder” (2010) Hij maakt deel uit van de noordelijke groep Maandagdichters voor wie hij een viertal bundels samenstelde en in eigen beheer uitgaf.

Foleor van Steenbergen (Boerakker) is toondichter. Waar hij komt klinkt muziek en worden woorden klanken. Voorts is hij beeldhouwer/schilder/poëet en bespeelt alles wat klavieren heeft van melodica tot grote kerkorgels. In hem leven de middeleeuwen voort, heer wordt ridder, het huis een paleis.

Tijdens de Midzomeravond wordt de Tsjêbbe Hettingaprijs uitgereikt aan singer-songwriter Else van der Greft, voorheen de zangeres van Bricquebec. Tijdens het Friese songfestival Liet van 13 mei 2018 bleek Else volgens de jury de mooiste liedtekst van de editie 2018 te hebben geschreven. Else zal optreden in de tuin en natuurlijk het winnende lied ten gehore brengen. Van der Velde sponsort vanaf 2018 deze prijs, die bestaat uit een inspirerende reis. Pas op 21 juni 2018 hoort Else wat dit voor haar concreet betekent.

Programma begint stipt om 21.00 uur (tuin al vanaf 20.00 u. geopend) en wordt gepresenteerd door Melvin van Eldik. Entree is gratis. Boekhandel Van der Velde Nieuwestad 57-59 Leeuwarden. BIJ SLECHT WEER BINNEN!