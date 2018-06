(tekst: persbericht gemeente Leeuwarden)

Meetup Data Science in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden houdt zich in samenwerkingsverband bezig met het nieuwe vakgebied Data Science. In Het Kennisnetwerk Data Science worden nuttige toepassingen voor (ruwe) data bedacht en uitgewerkt voor de praktijk tijdens zogenaamde meetups.

Meetup Leeuwarden

Op 4 juni 2018 start de 3e Meetup van het Kennisnetwerk in Leeuwarden. Tijdens de drie bijeenkomsten wordt gewerkt met data van passantentellingen in de Leeuwarder binnenstad. Deze informatie wordt door verschillende Wifi-telpunten, verspreid over de stad, gegenereerd. Hierdoor heeft de gemeente inzicht in bijvoorbeeld het aantal passanten per uur/dag, het aantal unieke bezoekers en de verblijfsduur van bezoekers. Daarnaast kunnen de aanwezigen aan de slag met onder meer parkeerdata van de Leeuwarder parkeergarages en (open) datasets van het KNMI, CBS en het Fries Open Data Platform (friesland.dataplatform.nl). Hoe kun je deze data nuttig gebruiken, al dan niet in combinatie met elkaar?

Drie bijeenkomsten

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de case en vraagstelling gepresenteerd. In teams gaan de deelnemers aan de slag met de data. De tweede bijeenkomst is een hands-on sessie waarin een team aan de slag gaat met de case. De derde en laatste bijeenkomst staat in het teken van de “laatste eindjes” en presentaties per team. Vanuit de gemeente Leeuwarden en andere organisaties zullen er professionals aanwezig zijn om zich te laten inspireren door de opgedane kennis.

De drie sessies zijn op 4 juni op Stenden en 18 juni en 2 juli in De Koperen Tuin. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Meer informatie over de organisatie en de meet-ups staat op: https://www.samenwerkingnoord.nl/nieuws/meetup-kennisnetwerk-data-science-over-wifi-punten-in-leeuwarden/